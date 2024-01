Allegri? Fastidio Inter, ma non è il momento di rispondere. Ecco cosa pensa il club nerazzurro

La Juventus a rincorrere come le guardie i ladri che sarebbero i giocatori dell'Inter, primi in classifica. Una battuta che non è piaciuta in casa nerazzurra

Dopo la vittoria con il Sassuolo che ha riportato la Juve a -2 dall'Inter, il tecnico dei bianconeri Allegri si è lasciato andare a una provocazione indicando la corsa scudetto come il gioco guardie e ladri. La Juventus a rincorrere come le guardie i ladri che sarebbero i giocatori dell'Inter, primi in classifica. Una battuta che non è piaciuta in casa nerazzurra, anzi ha dato proprio fastidio.