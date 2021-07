Sky: “Inter, Benfica su Joao Mario. Ma c’è un ostacolo che può far saltare tutto”

Gianluca Di Marzio conferma tutto: il club portoghese vuole Joao Mario, ma c'è un ostacolo che rende tutto complicato

Anche Sky Sport conferma la notizia riportata dai media portoghesi: il Benfica vuole Joao Mario. Il centrocampista classe '93 ha ormai accantonato la pista Sporting Lisbona e i rivali vorrebbero convincerlo a sposare la loro causa. Come riporta Gianluca Di Marzio, però, la pista è molto complicata: "Il problema riguarda una clausola che risale al 2016, quando lo Sporting cedette Joao Mario all'Inter. Il club lusitano, infatti, aggiunse una clausola che non permette al giocatore di tornare in Portogallo con una maglia diversa. Un ostacolo nella trattativa con il Benfica, tanto che le parti sono a lavoro per bypassare il tutto. Ad oggi, però, la clausola complica la cessione e rischia di far saltare l'affare".