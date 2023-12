Inter, Bergomi: “Ingiusto criticare Inzaghi per il turnover di martedì perché…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha commentato così il cammino dei nerazzurri in Champions

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha commentato così il cammino dei nerazzurri in Champions League fino a qui: "Ingiusto criticare Inzaghi per il turnover di martedì: prima di tutto bisogna fare i complimenti alla Real Sociedad, ha meritato di andare prima. Si cambia giudizio continuamente, tre giorni prima Inzaghi era bravo nelle rotazioni ora no. L'ha fatto per tutta la Champions: secondo me è giusto così".