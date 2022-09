Bergomi: “Inter, si ritrovi l’entusiasmo. Gagliardini fischiato? Non è giusto perché…”

No non ha voglia in questo senso: lui qualche anno fa, a 75 anni, lui prese tutta la sala per ricordare i 50 anni lavorativi della Pellegrini e mi disse che sarebbe stato in grado di prendere l'Inter da solo. Non lo fece ma pensava ad una cordata. Ieri non abbiamo affrontato l'argomento ma mi ha fatto capire che non è più il momento.

In 20 anni di carriera ci sono stati momenti in cui c'erano frizioni, però non c'era lo spogliatoio contro ma si creano situazioni di quei giocatori importanti che non trovano spazio. Costacurta parlava di mele marce: se il gruppo è sano, queste scivolano fuori. Ma tendenzialmente non ho mai avuto la sensazione dello spogliatoio contro: non penso ci sia nemmeno in questo momento. Alcune scelte come i cambi al 30' possono farti arrabbiare, ma un allenatore come Inzaghi è bravo va il martedì e spiega la scelta ai giocatori. Ci sono i modi per recuperare il rapporto e ripartire: anch'io ci sono rimasto, magari aspetti fine primo tempo. C'è il modo di non prendere il secondo giallo, ma io credo che lo spogliatoio sano. L'unica cosa che vedo da fuori è che bisogna ritrovare l'entusiasmo, la voglia di difendere e fare un metro in più. Dopo tre anni fatti molto bene, in questo momento stanno mancando: parlo del comportamento e dell'entusiasmo, in questo momento sembrano mancare.