Berni: “Finita con l’Inter? Io sogno un altro anno, vediamo. Icardi? La verità…”

Con l’Inter non ha rinnovato ma di Inter ha parlato l’ormai ex terzo portiere nerazzurro Tommaso Berni ai microfoni di Tuttomercatoweb. Il giocatore ha detto: «Se è davvero finita con l’Inter? Ancora ci credo, vorrei giocare un altro anno. So che posso dare esperienza in un gruppo. Magari a Milano, anche se so che non è facile. Aspettiamo. Sono sempre stato un sognatore e spero che succeda. Anche se ogni anno è diventato sempre più difficile. Cosa ho pensato quando è arrivata la chiamata dell’Inter? Pensavo che il mio procuratore scherzasse. Poi quando la cosa si è fatta più concreta ero pazzo di gioia. Ho sempre cercato di mettere la mia esperienza al servizio dei più giovani. Ho tanti ricordi belli con l’Inter come due anni fa quando ci siamo giocati la qualificazione in Cl o quest’anno, siamo cresciuti tanto. Abbiamo colmato il gap con le prime e ci siamo giocati una finale, c’è andata male ma sono momenti che non scorderò mai”.

CONTE – «Ho sempre pensato che Conte restasse anche dopo quanto ha detto. È un comandante, non avrebbe mai abbandonato la nave. Ci è mancata un po’ di esperienza in campo europeo e il Siviglia lo ha dimostrato negli ultimi minuti. Ma guardo avanti: prima con Spalletti e quest’anno con Conte l’Inter è cresciuta e possiamo crescere ancora. Parlo ancora da giocatore dell’Inter perché sono legatissimo a tutti e si è creata una solida base per fare molto bene, magari andrò a fare il tifo per l’Inter in Curva sarò sempre un tifoso».

TIFOSI – «Mi hanno voluto bene e dimostrato un affetto meraviglioso. Avranno apprezzato che ho onorato la maglia per quanto ho potuto. Ho raccolto due espulsioni: quando ho vissuto le partite è venuto fuori il mio animo ultra perché sono veramente legato ai miei compagni e alla maglia dell’Inter. Spero in una chiamata, la sogno. Ma intanto ringrazio l’Inter e tutti gli allenatori che ho avuto».