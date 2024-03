UFFICIALE – Betsson lancia la sua piattaforma in Italia: il comunicato

Betsson.it fa ufficialmente il suo ingresso nel mercato italiano, in attesa di diventare il nuovo sponsor di maglia dell'Inter, come anticipato da FCIN1908.it . La società con sede in Svezia infatti è in pole per diventare il nuovo sponsor di maglia del club nerazzurro nella prossima stagione, con una proposta sul tavolo da circa 30 milioni di euro .

“Betsson Group, il cui percorso è iniziato nel 1963, detiene licenze di gioco in 23 paesi tra Europa, Sud America, Nord America e Asia centrale, la sua mission è focalizzata sulla fornitura di una moltitudine di mercati che possano soddisfare tutti i suoi utenti”, si legge nella nota con cui la società di scommesse annuncia il suo arrivo in Italia. “Nel corso del 2024, Betsson.it si distinguerà nel panorama italiano come brand determinato a consolidare la sua posizione come uno dei principali sportsbook sul mercato. L’obiettivo primario è quello di imporsi tra i primi player del settore a livello nazionale: con una chiara visione orientata al futuro, il brand è quindi pronto a investire per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei suoi clienti, garantendo un’esperienza di gioco e intrattenimento di alta qualità e all’altezza delle aspettative del mercato italiano”.