Biasin: “Gosens mi piace, ma faccio una richiesta. Inzaghi? Si sarebbe scavato la fossa se…”

"Se pensate che il colloquio tra Inzaghi e la Gazzetta sia stato fatto senza un accordo tra allenatore e dirigenti, non è così. Altrimenti si sarebbe scavato la fossa. Domenica a Udine si sono viste le cose orrende dal punto di vista della gestione dei 90'. Sicuramente l'allenatore ha sbagliato e molto, lo sanno tutti. I giocatori sono a loro volta sotto i riflettori. Normale che un dirigente provi a risollevare la situazione (...). A me Gosens piace molto e gli chiedo di tornare ai suoi livelli. L'Inter, che è sotto accusa perché negli ultimi due anni non ha una lira, a gennaio in quel ruolo lì ha preso il migliore su piazza. Tocca a lui a tornare ai suoi livelli".