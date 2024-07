Biasin: “Inter, una cosa disturba. Manca solo il ‘braccetto’: il piano A è…”

“L’Inter ha già fatto molto. Anzi, quasi tutto. Questa cosa disturba un po’ gli amanti della “cronaca quotidiana e urlatissima”, ma ben sappiamo come funziona. È arrivato Zielinski, è arrivato Taremi, è arrivato Martinez. Ogni titolare ha la sua alternativa, ogni alternativa è al livello (o quasi) del titolare. Manca solo il cosiddetto “braccetto” dal piede mancino e anche in questo caso la situazione è chiara: Hermoso a parametro zero è il piano A (ma bisogna convincere Oaktree sulla bontà di un’operazione comunque non banale a livello di ingaggio e commissioni), Ricardo Rodriguez una possibile “toppa” con meno progettualità e a costi decisamente inferiori (l’ex granata è stato proposto ai dirigenti nerazzurri). Di sicuro, non c’è fretta.