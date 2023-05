Biasin: “Inter, piccolo miracolo di Marotta e Ausilio. Il dato di fatto è che…”

Sulle colonne di Libero, il noto giornalista Fabrizio Biasin è tornato sulla vittoria dell’Inter per 2-0 nell’euroderby di andata. Ecco il suo pensiero, tra campo e… mercato: “Il 1° gol dell’Inter nel Derby è costato nulla perché l’ha fatto Edin Dzeko, arrivato dalla Roma a parametro zero. L’assist lo ha fornito Hakan Calhanoglu, arrivato dal Milan a parametro zero. Il 2° gol dell’Inter lo ha realizzato Mkhitaryan, arrivato dalla Roma a parametro zero. Lo stesso armeno ha ricevuto il premio Uefa destinato al miglior giocatore della partita.