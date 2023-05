Dzeko e Mkhitaryan all’Inter per vincere: arrivati a zero, ora sono insostituibili

I due sono approdati in nerazzurro dopo aver concluso l'avventura alla Roma e stanno guidando l'Inter verso Istanbul

I due hanno vissuto anni importanti in giallorosso prima di trasferirsi all’ombra della Madonnina per vincere.

Il bosniaco, che aveva vinto già in carriera, era rimasto a secco nelle sei stagioni nella Capitale, mentre all’Inter in meno di due anni, sono arrivate una Coppa Italia e due Supercoppe. E a stretto giro c’è una finale di Coppa Italia e una possibile finale di Champions League.

Mkhitaryan, invece, ha conquistato nella scorsa stagione la Conference League nella finale di Tirana, in cui è stato costretto ad alzare bandiera bianca durante il match per un problema muscolare.

“Doveva essere un arricchimento per la rosa, un’aggiunta di qualità in mediana, invece Mkhitaryan è diventato un trascinatore, quasi imprescindibile per Inzaghi” sottolinea il Corriere dello Sport.