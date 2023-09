Biasin: “Lukaku, io la penso così: ecco cosa l’ha portato a voltare le spalle all’Inter”

Fabrizio Biasin, negli studi di Telelombardia, è tornato sulla vicenda che ha visto coinvolto Romelu Lukaku. Dopo settimane di promesse al mondo Inter, il belga ha deciso di voltare le spalle alla società nerazzurra, per flirtare prima con il Milan e poi con la Juve. Due trattative senza sbocchi, che hanno portato Lukaku a ripiegare a fine agosto sulla Roma. Ma perché questo voltafaccia?

"La mia sensazione, in merito a cosa sia successo con Lukaku, è questa. Lukaku, che uno che ha bisogno di sentirsi il primo, il re, al centro del villaggio, io e poi gli altri soffrisse il fatto di non essere più il primo all'Inter. Lautaro è il capitano, è il super faro. E lui ha sofferto questa cosa e ha deciso di andare a fare il primo da un'altra parte. E' una mia interpretazione. Strategicamente ha sbagliato tutto, la Roma non è certo la sua prima scelta".