L'Inter è in chiusura per Josep Martinez per la porta, considerando i costi troppo elevati per prendere Bento dall'Athletico Paranaense. Ma Fabrizio Biasin, intervento su IoTifoInter, non ha chiuso totalmente la porta al brasiliano, che resta comunque molto difficile: "Lasciamo aperta una micro-finestrella che ci piace lasciare aperta per un miracolo Bento finale: lui vorrebbe provare a trovare una chiave per venire all'Inter. Ma se il prezzo è dai 20 in su diventa impossibile da avvicinare".