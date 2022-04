Bastoni o Lautaro? No, Biasin svela: “Conte ci ha davvero provato per questo nome”

Il retroscena raccontato da Fabrizio Biasin: Antonio Conte ha davvero provato a prendere questo calciatore dell'Inter

Intervenuto negli studi di Telelombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato questo retroscena di mercato rispondendo alle voci su un possibile interessamento del Tottenham di Antonio Contenei confronti di Alessandro Bastoni: "Non lo so, ma posso dire che ci ha provato per Brozovic. Il Tottenham ha fatto il suo tentativo con lui, ma Brozovic, uomo di parola, ha detto di voler restare e l'ha fatto firmando il rinnovo. Aveva Newcastle, Barcellona e Tottenham ed è rimasto: il Barcellona gli aveva offerto 8 milioni a stagione".