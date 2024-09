"Il derby? La miglior partita della stagione: dovreste vedere come la vivono i tifosi a San Siro, che è il miglior stadio dove io abbia giocato. Questa è realmente La partita. Contro di loro abbiamo ottenuto molte vittorie negli ultimi due anni e vogliamo ripartire da quelle. I calendari? Non è facile, siamo atleti ma non siamo superuomini. Ci dobbiamo adattare, non abbiamo scelta. Lavoreremo con lo staff per essere al meglio possibile".