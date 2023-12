Bisseck, niente partenza a gennaio. Ultimo no al Frosinone: “Inzaghi vuole tenerlo all’Inter”

Il difensore tedesco sta trovando poco spazio e per lui si era pensato a una cessione in prestito, ma il tecnico non vuole lasciarlo andare

Per lui si stava pensando anche a una partenza a gennaio, in prestito, in modo da trovare maggiore spazio. "Per un po’ hanno valutato la possibilità di una cessione in prestito di Yann Bisseck, ma d’accordo con Inzaghi si è deciso di tenerlo. Sarà utile e sta già crescendo: l’ultimo no per il tedeschino, ad esempio, è stato detto al Frosinone", scrive La Gazzetta dello Sport.