LIVEBLOG – Bologna-Inter, dai social: “Cosa vuole dirci Brozovic?”

Torna finalmente in campo l'Inter. Il rinvio della gara col Sassuolo e la sosta per le nazionali hanno tenuto i nerazzurri lontani dal campionato per oltre due settimane. Stasera a Bologna la squadra di Conte ha la possibilità allungare in vetta sul Milan dopo il pareggio dei rossoneri al Meazza con la Sampdoria. Chance importantissima in chiave scudetto. In questo spazio vi riporteremo come di consueto le principali reazioni provenienti dal mondo dei social.