Bonolis: “Lukaku può fare la differenza. Frattesi mi piace molto. Onana? Se guardi…”

E invece, se dovesse essere in condizione di giocare è un giocatore che sposta parecchio. In Europa non è molto fortunato, soprattutto nelle finali, però per il resto è un signor giocatore. Poi dipende molto dall’allenatore: se lo sente importante, vuol dire che ha in previsione di voler costruire tutto intorno a lui".

"Obiettivo scudetto? Quello serve sempre, però ci sono squadre come Juventus, Milan, Napoli, Lazio, Roma. Sono tutte squadre allestite per ottenere il meglio. Poi una vince e le altre no. Contento della scorsa stagione? Molto, peccato

quella piccola impasse durante il campionato che ci è costata la corsa allo scudetto, anche se il Napoli se lo è strameritato. Però non immaginavo di arrivare ad una finale di Champions e di giocarla per altro in quella maniera. Pensavo di andare lì a prenderne 4 e invece a momenti riuscivamo anche a portarla a casa. Però è stata una stagione eccellente. Si sono qualificati per la Champions, hanno portato a casa due trofei, e che vuoi di più?".

"Barella incedibile? Al momento si. E’ uno dei migliori centrocampisti italiani, è nerazzurro nell’anima. Abbiamo preso anche Frattesi che può giocare tranquillamente insieme a Barella o quanto meno permettere a tutti e due di respirare. Nicolò si è fatto tutta la stagione scorsa, non si è perso una partita, si è fatto la Champions, si è fatto la Nazionale. Arrivi ad un punto dove il pallone lo guardi con sospetto e con disgusto. Frattesi a me piace molto, ha tantissima gamba, è bravo negli inserimenti, è giovane, ci tiene, è un ragazzo per bene".

(TvPlay)