"Acerbi, per esempio, non è più un ragazzino, ma sta giocando come se stesse esordendo adesso. Calhanoglu è stato una scoperta in quel ruolo, Barella è elettrificato, Lautaro ha una grande consapevolezza, Thuram è un entusiasta e sorride sempre. Io festeggio ogni volta che c'è una cosa acquisita, fino a quando non lo è non festeggio. E' una logica un po' trapattoniana, ma è così: quante volte abbiamo detto 'è fatta' e poi ci siamo ritrovati con un pugno di mosche in mano".