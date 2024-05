Getty ImagesI risultati sportivi di Inter e Milan hanno spinto i ricavi e il valore del parco calciatori; inoltre è migliorata la profittabilità, più marcatamente per i rossoneri che l’anno scorso hanno conseguito l’utile di bilancio. Oaktree, che ha appena rilevato l’Inter, si trova in portafoglio un gioiellino da valorizzare ulteriormente. Come? Sui ricavi commerciali i nerazzurri hanno un ritardo da colmare con Juve e Milan. Sul medio-lungo periodo, invece, lo stadio potrà essere la chiave di volta. Al momento, tuttavia, le italiane sono indietro".