Brehme distratto, manda online compagna in topless: “Ora tutti sanno quanto è bella!”

L'ex interista Andy Brehme è scivolato sul web come di rado gli capitava di fare, invece, in campo. L'ex terzino nerazzurro, infatti, ha inavvertitamente inviato un video nel quale è ripresa anche la sua compagna in topless. Il video è diventato virale in breve tempo, ottenendo milioni di visualizzazioni. Brehme invia regolarmente dei video ad un portale specializzato in auguri di compleanno da parte delle celebrità, che vengono personalizzati e inviati ai fan via WhatsApp.