Conte, le quote dei bookies: ritorno all’Inter scenario più probabile. Poi…

I bookies hanno pubblicato le quote relative al futuro di Conte: lo scenario più probabile è il ritorno in Italia, con l'Inter favorita

Già nelle ultime settimane erano state diverse le avvisaglie di un’interruzione del rapporto tra Antonio Conte e il Tottenham, con l’ufficialità arrivata proprio nel weekend, con il campionato fermo per gli impegni delle varie nazionali. Per il tecnico italiano, però, il futuro da svincolato non dovrebbe durare molto, con l’apertura di diversi scenari per la prossima stagione, tra cui il più probabile resta quello di un ritorno in Serie A.