Mercato, Bremer ha le idee chiarissime: “A tutte le pretendenti ha risposto così”

Sono giorni caldi in sede di mercato in casa Inter: in settimana dovrebbe arrivare l'atteso rilancio del Psg per Milan Skriniar, con i nerazzurri che poi affonderanno col Torino per Gleison Bremer. Che, come scrive Il Giorno, ha le idee chiarissime su quello che sarà il suo futuro: "Il brasiliano ha un accordo per potersi liberare a gennaio a 15 milioni di euro, l'Inter potrebbe offrirne il doppio. Non andrà oltre. A tutte le altre possibili pretendenti, soprattutto in Premier, Bremer ha risposto che al momento preferisce i nerazzurri", si legge.