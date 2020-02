Inter, il sinistro di Brozovic ha cambiato il derby. Il croato è salito in cattedra: si è fidato di Conte

Conte ha avuto giusto 15′ per cercare di ricaricare pile, energie e mente della sua Inter nell’intervallo del derby. Parole significative quelle del tecnico, che hanno toccato i suoi giocatori tanto da scatenarne la reazione vincente.

“Tutto bello, tutto studiato. Ma poi senza gli attori il regista non fa il film. Il sinistro di Brozovic – proprio lui, proprio uno dei peggiori del primo tempo – ha dato il via al ribaltone. Il croato è entrato nel vivo del gioco, toccando più palloni. E non inganni la percentuale di precisione: conta la qualità del passaggio che si prova, non solo la quantità. Piuttosto, ha un senso andare a controllare i contrasti vinti: quattro contro zero, rieccolo qui il discorso dell’aggressività dell’intervallo. L’Inter è stata un crescendo, Brozovic era sintonizzato sulle stesse frequenze radio del suo allenatore. Si è fidato, Marcelo. Non c’era modo migliore, in fondo, per festeggiare il suo primo derby da capitano con una vittoria e un primo posto nel taschino della giacca”, spiega La Gazzetta dello Sport.