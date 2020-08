GdS – Brozovic ha messo l’Inter in imbarazzo: il futuro è tornato in discussione

Gli ultimi episodi che hanno visto protagonista Marcelo Brozovic non sono di certo passati inosservati in viale della Liberazione. La Gazzetta dello Sport spiega: “L’Inter ha evitato commenti ufficiali ma è chiaro che ciò che è successo ha creato imbarazzo e avrà delle ripercussioni, specialmente ora che la testa di tutti dovrebbe essere concentrata su un finale di stagione che inciderà sul futuro del club anche a livello economico. Centrare il secondo posto e fare strada in Europa League, infatti, darebbe alle casse del club una bella boccata di ossigeno. Brozovic – come altri suoi compagni – è finito nella lista dei giocatori con un futuro in sospeso, perdendo lo status di incedibile guadagnato dopo il biennio di Spalletti. Sia chiaro, la sua stagione è stata assolutamente positiva ma forse manca ancora qualcosa per fare di Brozo il giocatore su cui fondare il progetto futuro, che dovrà portare nuovi titoli”.

Garantire prestazioni di alto livello potrebbe non bastare per la conferma in nerazzurro: “Quando non c’è, la squadra sbanda. Ma ora che ha cominciato a sbandare lui, il futuro è tornato in discussione. E la caccia a nuovi registi per alzare l’asticella delle ambizioni non è un segnale incoraggiante. Il bivio sembra definitivo e tornare Epic in campo potrebbe non bastare”.