Pedullà: “Brozovic, per l’Inter comportamento Al Nassr inaccettabile. Ora…”

Come riportato da Alfredo Pedullà, l'Inter ha stoppato la trattativa: "Sembra assurdo che, dopo aver fatto quella proposta per l’ingaggio, si possa trattare per qualche milione in meno sul cartellino. Classica situazione di chi in Arabia non è abituato a fare trattative del genere e forse una risposta dovrebbe darla chi ha agito da intermediario della trattativa. Non certo l’Inter che – aggiungiamo – ritiene il comportamento inaccettabile. Brozovic va in Arabia solo alle condizioni prestabilite per il cartellino, almeno 23 milioni, e in questa fase di stand-by, ovviamente, non ci può essere autorizzazione per svolgere le visite mediche", commenta l'esperto di mercato.