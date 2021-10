Brozovic-Inter, oggi l’incontro: “Milano casa sua, si firma a questa cifra”

Quest’oggi a Milano andrà in scena l’incontro, il primo di persona, tra Ivan Brozovic, padre e agente di Marcelo, con i vertici dell’Inter

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro del centrocampo dell'Inter. Il club nerazzurro è infatti al lavoro per chiudere definitivamente la questione rinnovo con Marcelo Brozovic, che ha tutta l'intenzione di proseguire la sua avventura a Milano. Spiega Tuttosport: "Quest’oggi a Milano andrà in scena l’incontro, il primo di persona, tra Ivan Brozovic, padre e agente di Marcelo, accompagnato dalla legale di fiducia della famiglia, con i vertici dell’Inter. Le intenzioni della società nerazzurra sono chiare: rinnovare il prima possibile il contratto in scadenza nel giugno del 2022 dell’atleta, prima che il giocatore possa essere libero di firmare a parametro zero per qualche altra società.