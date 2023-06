Brozovic per ora dice no all’Al Nassr. “Si sente tradito dall’Inter e per questo…”

La trattativa tra Inter e Al Nassr sembra essersi arenata perché Marcelo Brozovic non ha ancora dato il suo ok al passaggio al club saudita. Ieri è andato in scena un incontro tra l'Al Nassr e gli agenti di Brozo.

"Pare che un confronto diretto non ci sia stato. E che il centrocampista abbia fatto incontrare la delegazione saudita ai suoi rappresentanti. La verità è che nulla è cambiato rispetto alla presa di posizione di martedì. Brozovic non è convinto di trasferirsi in Arabia Saudita. O meglio, a questo punto, la sensazione è che sia orientato più per il no piuttosto che per il sì. A meno che il club asiatico non alzi sensibilmente la posta, passando da un triennale da 20 milioni a stagione ad un biennale da 30. A quel punto, allora, il centrocampista potrebbe anche pensare di emigrare. Altrimenti continuerà a restare in attesa… del Barcellona, evidentemente", spiega infatti il Corriere dello Sport che conferma come il Barça sia pronto ad offrirgli un triennale da 7 mln il primo anno, 8 il secondo e 9 il terzo.