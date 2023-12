Buchanan-Inter, l’affare procede: “Marotta vuole portarlo a Milano entro…”

L’esterno non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza con il Bruges nel 2025 e la società belga - nel solco della tradizione - vuole monetizzare il suo addio, come già successo l’estate scorsa con i giovani Lang e Nsoki, passati rispettivamente al Psv e all’Hoffenheim. Buchanan è pronto a calarsi negli schemi di Inzaghi come alternativa di Dumfries, portando in dote una propensione al dribbling e una velocità che in campo l’ha visto toccare anche i 35 chilometri all’ora. La trattativa sulla valutazione procede e in casa Inter c’è speranza di poterlo portare a Milano per il primo impegno del 2024 con il Verona all’Epifania".