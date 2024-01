Buchanan, dentro l’Inter viene accarezzata questa idea. E c’è un precedente

"Non dall’inizio, ma per alcuni spezzoni di gara. Si trattava di una scelta tattica, adottata per sfruttarne le caratteristiche, vale a dire velocità, uno contro uno e potenza. Peraltro, non era neanche un inedito per Perisic. Gli era capitato anche con Conte, sia all’Inter sia al Tottenham, e pure in Bundesliga, tra Borussia Dortmund, Wolfsburg e Bayern".