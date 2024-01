Oggi si è allenato a parte, domani dovrebbe tornare in gruppo per essere a disposizione contro il Verona: Lautaro sta per tornare

Il rientro in campo di Lautaro Martinez si avvicina tanto che le ultime notizie da Appiano lo danno a disposizione, e forse anche in campo dal 1', contro il Verona sabato 6 gennaio.

Il Toro, che oggi si è allenato a parte in attesa di tornare in gruppo domani, ha postato anche una foto su Instagram che infonde grande fiducia ai tifosi: un post che lo ritrae nella celebre esultanza con tre clessidre come emoji. Il ritorno di Lautaro è sempre più vicino, i tifosi interisti non vedono l'ora.