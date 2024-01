Buchanan, l’Inter lo ha scelto per questo motivo. Ci sono i margini per crescere e Inzaghi…

Dopo l'infortunio di Cuadrado che dovrà rimanere ai box almeno fino ad aprile, l'Inter ha accelerato per trovare il sostituto che è stato individuato in Tajon Buchanan . Come sottolinea il Corriere dello Sport , è un giocatore che deve ancora completare la sua maturazione.

"Insomma, ha margini per crescere e plasmarsi in maniera definitiva. Sicuramente dovrà apprendere meglio i codici difensivi. Ma da questo punto di vista, tra Inzaghi e il suo staff, in nerazzurro potrà contare su maestri eccellenti. Tuttavia, il suo sprint, la sua capacità di saltare l’uomo, per poi servire assist ai compagni sono le doti per cui l’Inter lo ha scelto. E dovranno continuare a fare la differenza, addirittura esaltarsi, dentro lo spartito inzaghiano".