Nessuno meglio di Sommer in Europa: “Buffon lo consigliò a Marotta…”

Sommer uomo in più

Sommer, che sui guanti ha la scritta «Verano» («Estate», che è il significato del suo cognome, in spagnolo), sta studiando l’italiano e lo capisce bene, è andato a vivere vicino ad Appiano e all’Inter ha trovato il preparatore Gianluca Spinelli (e Gianluca Zappalà) che ha lasciato Donnarumma e il Psg per rientrare in Italia. Il lavoro, grazie anche a una difesa che «è un piacere vedere all’opera», sta dando i suoi frutti tra i pali, dove è arrivato solo un errore, col Sassuolo, ma anche nella costruzione, perché coi piedi Sommer adesso osa di più: come in occasione dell’azione del pari allo Stadium partita da lui e nel passaggio lungo rasoterra filtrante per Lautaro, visto a Napoli e specialità dell’ultimo Onana. Non a caso, un mese fa, Inzaghi sul tema portieri aveva sottolineato che «anche André di aprile-maggio non era lo stesso di ottobre...». Come dire, vedrete che pure Sommer diventerà l’uomo in più. Ormai ci siamo”, sottolinea il quotidiano.