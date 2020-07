Inter, Burdisso: “Non si può paragonare questo Conte con quello della Juve. La società saprà…”

Ospite di Sky Sport 24, Nicolas Burdisso commenta il consueto crollo dell’Inter che negli ultimi tempo si ripresenta nel girone di ritorno. Questo il commento dell’ex nerazzurro: “A febbraio e marzo inizia a giocarsi il tutto per il tutto. Purtroppo l’inter non ha seguito il ritmo dell’inizio e lo dicono i numeri Al di là di tutto bisogna continua su questa linea.È una squadra totalmente cambiata rispetto all’ultima squadra di Spalletti e questo va detto. È una squadra che ha avuto tanti cambiamenti nell’ultimo anno, si vede la mano dell’allenatore e la determinazione dei ragazzi. Il mister e la società sapranno dove investire per vincere lo scudetto. Non si può paragonare con l’ultimo anno dell’Inter e non si può paragonare nemmeno quando Conte è arrivato alla Juve perché qui bisogna battere una squadra che vince lo scudetto da 8 anni. Paragonare il Conte di adesso con quello della Juve o del Chelsea non mi sembra il caso, situazioni diverse. Ci sono allenatori che hanno una percentuale alta sull’impatto delle squadre. Quando prendi un allenatore come Conte ti viene in mente subito la vittoria, ma non è facile vincere“. L’ex difensore parla poi delle difficoltà difensive della squadra nerazzurra: “Quando si prende gol non è solo colpa dei difensori, chiudere la gara prima è un problema che ha avuto l’Inter quest’anno. Quando si arriva a questo punto della stagione tutti vogliono dei risultati”. Su Lautaro ha aggiunto: “Si è parlato tanto di lui dopo questa sosta e di come lui sia tornato in campo“.

(Sky Sport)