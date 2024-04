Il regista dell'Inter di Inzaghi, arrivato all'Inter tre anni fa a parametro zero, vuole festeggiare lo scudetto in casa degli ex compagni

Andrea Della Sala Redattore 22 aprile 2024 (modifica il 22 aprile 2024 | 09:02)

Non sarà una partita normale per nessuno, in particolare per Calhanoglu. Venuto via dal Milan nell'anno in cui i rossoneri hanno strappato lo scudetto ai nerazzurri, il turco ora vuole finalmente festeggiare il titolo con la maglia dell'Inter.