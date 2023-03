CdS – Inter, Calhanoglu out 20 giorni se prognosi confermata. Ma la speranza è…

Per Hakan Calhanoglu è scontato il forfait per la sfida di sabato contro la Fiorentina, ma c'è grande attesa per gli esami di oggi

Alessandro Cosattini

Fiato sospeso in casa Inter per l’infortunio di Hakan Calhanoglu. In particolare, per l’esito degli esami a cui si sottoporrà oggi, dopo il problema muscolare accusato in nazionale. Scontato il forfait per la sfida di sabato contro la Fiorentina, ma sarà un aprile ricco di impegni e dunque è importante capire le tempistiche esatte di recupero. Ecco le sensazioni secondo il Corriere dello Sport:

Calhanoglu, attesa esami — “La Champions di Çalhanoglu è appesa ad un filo. Tutto lascia credere, infatti, che il guaio muscolare all’adduttore destro accusato dal centrocampista durante il primo tempo di Turchia-Croazia, con conseguente sostituzione, non sia di poco conto. «E’ uno stiramento», è stata la diagnosi, anticipata già martedì sera, dal ct Kuntz, che evidentemente ha subito avuto un confronto con il suo giocatore. Non si tratta, infatti, del referto di un esame, ma semplicemente del pensiero di Çalhanoglu, frutto delle sue sensazioni e delle esperienze passate. L’effettiva entità dell’infortunio, insomma, si comprenderà soltanto oggi, una volta svolti gli accertamenti. Il club nerazzurro ha deciso di attendere alcune ore perché nella zona esiste ancora un versamento e quindi un esame sostenuto troppo a caldo avrebbe potuto dare meno certezze. E, volendo, anche questa attesa rafforza l’idea che il problema sia serio.

La speranza e i tempi — Se dovesse trattarsi effettivamente di stiramento, la prognosi non potrebbe essere inferiore ai 20 giorni. E vorrebbe dire mettere nel mirino soltanto il match di ritorno con il Benfica, in calendario il prossimo 19 aprile. Peraltro, da affrontare in condizioni tutte da verificare. In casa nerazzurra, però, resiste la speranza che il guaio sia meno importante e che, quindi, Çalhanoglu possa farcela già per l’andata in casa della squadra portoghese (11 aprile). La certezza, in ogni caso, è che il centrocampista turco non ci sarà né questo sabato contro la Fiorentina e nemmeno martedì nell’andata della semifinale di Coppa Italia con la Juventus”, si legge sul quotidiano.