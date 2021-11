Calhanoglu, 3 indizi fanno una prova. Con buona pace dei tifosi milanisti che…

Il centrocampista, ormai indispensabile per Inzaghi, sta attraversando un grande momento di forma

L'Inter si gode lo straordinario periodo di forma di Hakan Calhanoglu. Arrivato a zero dopo quattro anni di Milan, il turco ha conquistato i tifosi, anche quelli più scettici. Ha faticato a ricoprire un ruolo, la mezzala di sinistra, che poche volte aveva fatto in carriera, ma adesso il turco si è inserito come meglio non poteva nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. "Tre indizi stavolta fanno davvero una prova. Con buona pace dei tifosi milanisti, che hanno sperato che all'Inter arrivasse l'Hakan intermittente come un faro, Calhanoglu invece si sta dimostrando un giocatore in grado di fare la differenza", sottolinea la Gazzetta dello Sport.