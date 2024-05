Inter, Cano-Ralph parlano italiano e sono pronti a entrare nel CdA: chi sono i due manager

Nel dettaglio Cano è “Head of Europe for Global Opportunities strategy”, mentre sul biglietto da visita di Ralph c’è scritto “Global Opportunities strategy Managing Director”. Sono i due dipendenti Oaktree che più da vicino hanno seguito le ultime vicende nel passaggio societario fino all’escussione del pegno. Dalle ultime schermaglie con Suning, debitore insolvente per 395 milioni, all’ingresso nel mondo del calcio italiano c’è stato parecchio da fare negli ultimi giorni per entrambi. Il prossimo passo sarà l’ingresso nel nuovo Cda che prenderà forma in una ventina di giorni.

Cano è l’alto dirigente di Oaktree che per la prima volta aveva parlato del dossier Inter in un forum londinese del Financial Times datato marzo del 2022: «Non è nei nostri piani gestire la società, ma chi lo sa...», diceva allora. Probabilmente ai tempi si aspettava ancora una mossa di Suning verso la cessione del club, cosa mai avvenuta nei due anni successivi. Ieri è toccata ancora una volta a lui la responsabilità di pronunciare le prime parole ufficiali in nome della nuova Inter americana.

Classe 1980, spagnolo con studi di ingegneria a Barcellona, ha lavorato come professionista degli investimenti in Hellman & Friedman, come associato nel team Investment Banking TMT di Goldman Sachs, poi una esperienza in McKinsey & Company prima di entrare in Oaktree nel 2012. Lui la nostra lingua l’ha studiata e praticata negli anni, mentre la collega britannica la maneggia quotidianamente in famiglia: il marito della Ralph, infatti, è italiano. Nata nel 1978, formazione in ambito legale con laurea in diritto bancario, societario e finanziario, si è specializzata in ristrutturazioni e insolvenze in Linklaters LLP a Londra, poi nel 2013 l’ingresso nel fondo californiano", si legge.