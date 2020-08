Inter, Capuano difende Ausilio: “Per tutti il più fesso. Invece poi scopri che…”

“De Vrij, Bastoni, Lautaro, Brozovic. Dedicato a chi da anni dice che Ausilio sia solo un cretino. Certo, ha sbagliato come tutti. Ma un pezzo importante di quet’Inter è anche suo oltre che di Marotta. E non meritava di essere massacrato come un mese fa”.

Fabio Ravezzani difende così l’operato del ds dell’Inter Piero Ausilio, finito nel mirino dei tifosi dopo lo sfogo di Conte.

Al tweet di Ravezzani ha replicato Giovanni Capuano, giornalista di Panorama.

“Ausilio viene costantemente trattato come il più fesso della compagnia. Poi scopri che ha tenuto la barra dritta nel periodo di Thohir e del FFP, fatto colpi intelligenti ed è stato confermato ogni volta che chi sceglie poteva lasciarlo andare. Ci sarà un perché…“