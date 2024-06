In casa Inter ci si interroga sul futuro di Valentin Carboni: i vertici nerazzurri non hanno alcun dubbio sul talento del gioiellino argentino, reduce dal prestito al Monza e attualmente impegnato in Copa America, ma le offerte per lui non mancano di certo, e un suo eventuale sacrificio potrebbe finanziare altre operazioni di mercato, oltre che garantire ossigeno alle casse societarie.