Carboni: “Inter, che emozione l’esordio in Serie A. Un momento speciale. Messi il mio idolo”

Intervistato per il Matchday programme, l'attaccante dell'Inter Valentin Carboni ha parlato del suo esordio in Serie A, della vittoria scudetto con la Primavera e dei suoi idoli.

«Le persone più importanti della mia vita non possono che essere i miei genitori, mi hanno trasmesso tutti i valori che mi hanno accompagnato nella vita e sul campo, e mi hanno insegnato l'importanza del lavoro e di essere sempre umili.»

«Per me è sempre stato fondamentale il lavorare duro, il divertirmi in campo cercando di avere sempre un approccio positivo in quello che faccio.»