Inter, Valentin Carboni convocato dall’Argentina: può battere Messi

Il gioiello dei nerazzurri è stato convocato per la doppia sfida di fine marzo: in caso di debutto batte la Pulga e si piazza dietro Maradona

C’è anche Valentin Carboni nella lista dei convocati del commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, per le sfide della Seleccion contro Panama (23 marzo) e Curaçao (28 marzo).

In caso di esordio in una delle due sfide, Carboni Jr - che domani festeggerà 18 anni - sarà il secondo più giovane debuttante dietro a sua maestà Diego Armando Maradona (16 anni e tre mesi) e davanti al suo idolo Messi (18 anni e un mese).

Quell’incubo vissuto un anno fa, quando fu chiamato insieme al fratello Franco - anche lui di proprietà dell’Inter e in prestito al Monza - può trasformarsi in un sogno.

In quell’occasione Valentin, risultò debolmente positivo al Covid e rimase chiuso in una stanza del ritiro da solo, senza possibilità di poter scambiare un palleggio con gli altri, neanche quella di poter immortalare il momento con una foto con Messi.

La Gazzetta dello Sport spiega come il gioiello albiceleste continua a crescere alla Pinetina:

“Lautaro Martinez è stato da subito un punto di riferimento, per il ruolo e per essere connazionale, così come Joaquin Correa, il giocatore della prima squadra che più di tutti lo ha preso sotto la sua ala protettiva, con una disponibilità da fratello maggiore”.