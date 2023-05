Inter, un anno fa lo scudetto Primavera: ecco dove sono oggi i protagonisti del trionfo

31 maggio 2022: esattamente un anno fa l'Inter diventava campione d'Italia Primavera per la decima volta nella sua storia, battendo 2-1 in rimonta la Roma ai tempi supplementari. Molti dei protagonisti di quel successo hanno poi salutato Milano per fare il grande salto nel calcio "dei grandi", in prestito o a titolo definitivo, altri ancora sono rimasti alla corte di Chivu: vediamo dove sono oggi i membri della rosa della scorsa stagione dell'Under 19 nerazzurra.