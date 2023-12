Carlos Augusto: “La svolta a 15 anni, esterno ruolo perfetto per me. Il mio soprannome…”

Carlos Augusto, esterno sinistro brasiliano arrivato all'Inter questa estate, è uno dei protagonisti della sesta puntata di "New Brothers", format di Inter TV in onda su DAZN: "Ho iniziato a giocare a calcio a 7 anni per divertimento, poi a 15 ho capito che sarei potuto diventare calciatore. Nessuno in famiglia giocava a calcio, la passione è solo mia. È vero, non volevo fare il calciatore, volevo evitare di essere il più scarso della scuola. I miei genitori non mi hanno pressato per diventare giocatore, come spesso accade in Brasile. All'età di 18 anni, mio papà mi ha detto che se non mi avessero fatto un contratto sarei andato a lavorare con lui".