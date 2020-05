Cassano: “L’Inter è la mia squadra del cuore. Ho fatto un disastro al Milan quando ho…”

Antonio Cassano non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra. Anche in occasione di una diretta con la web tv Sdl.tv in compagnia di Paolo Bonolis e Lele Adani, l’ex giocatore lo ha voluto ribadire: “L’Inter è la mia squadra del cuore e che ho sempre tifato da bambino. Quando ho avuto l’occasione, avevo l’1% di andare all’Inter e ho fatto un disastro al Milan per andare all’Inter. È la squadra che io tifo e la seguo sempre con affetto. Speravo che quest’anno potesse essere l’anno buono”.

(Sdl.tv)