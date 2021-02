Cassano: “Scudetto Inter? Vincendo col Genoa, è dura per le altre”

Antonio Cassano ha parlato su Twitch alla BoboTV della possibilità che l'Inter possa vincere lo scudetto dopo la prova di forza nel derby

"Se l'Inter dovesse vincere anche con il Genoa, diventerebbe complicata anche la lotta scudetto per le altre. E poi l'Inter gioca una volta a settimana, a 12 partite dalla fine. Se vince con Genoa e Parma, può anche allungare in classifica sulle altre". Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha commentato così il trend dell'Inter in ottica scudetto.