Cassano: “Gol Juve, tre falli di mano: è malafede! Inzaghi via senza Champions”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del ko di ieri dell’Inter contro la Juventus e non solo: “Con questa squadra l’Inter ha buttato nel cesso un campionato. E il Milan poi ha meritato. Questa volta è un disastro a livello di gioco e di risultati anche. Perché era col Porto in Champions, se no a marzo era già finita la stagione dell’Inter.

O vince la Champions League o Inzaghi deve salutare a fine stagione, non basta la Coppa Italia. 9 sconfitte su 27, l’Inter. Calhanoglu è l’unico migliorato. Dumfries ha fatto un super Mondiale e ora è in confusione, Barella sbraccia sempre e Inzaghi sta zitto, la scelta Lukaku con Dzeko che sta meglio, ora ha perso anche lui. Lautaro ci mette l’anima, l’unico.

Nell’azione del gol, per me è malafede. Ci sono tre falli di mano, tutti le immagini ci sono, viste da tutti proprio. Il signor Rocchi si deve vergognare, idem Mazzoleni al Var, non Chiffi in campo. Mazzoleni doveva mandarlo al Var a rivedere i tre falli di mano di Rabiot, Vlahovic e ancora Vlahovic. Settimana scorsa il gol di Rabiot era di mano con la Sampdoria. Penso sia malafede perché Mazzoleni non chiama Chiffi nemmeno a vedere. Io mi sono rotto le p… con queste manfrine, è osceno questo calcio. È malafede al 100%, di Mazzoleni che sta al Var e non richiama Chiffi a vedere”, le sue parole.