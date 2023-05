Cassano: “Lukaku al 100% sposta, questo è al 30/40%. Tra lui e Dzeko…”

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così di Romelu Lukaku dopo i due assist alla Lazio: “Se Lukaku è quello di Conte, apre il mondo a Lautaro. Questo Lukaku per me no. Preferisco giocare con Dzeko che gioca da 10, di raccordo, per lasciare gli ultimi 20 metri a Lautaro.

In questo momento, ancora vedo Lukaku macchinoso, impacciato. Per me non è nemmeno al 30/40% oggi lui. Lukaku non è al 100% e non posso aspettare a 9/10 partite da fine stagione”, le dichiarazioni di Cassano su Big Rom.