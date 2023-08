CdS – Balogun? Situazione capovolta all’Inter. Ora è l’americano legato al destino di Correa

Scamacca è balzato in cima alle preferenze dell'Inter che vuol chiudere in fretta. Balogun rimane sempre un'opzione, ma serve una cessione

Scamacca è in pole position per l'Inter e il club nerazzurro conta di regalare il prima possibile un attaccante a Inzaghi. Balogun non è sparito dai radar, ma solo scivolato dietro all'ex Sassuolo nelle preferenze nerazzurra. Per l'americano serve una cessione.