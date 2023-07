Inter, cambiano i piani per Sommer? Samardzic, mercoledì incontro per chiudere

I nerazzurri sono pronti ad accelerare sul mercato per completare la rosa che sarà a disposizione di Inzaghi

Il mercato in entrata dell'Inter è pronto ad entrare nella sua fase più calda: il club nerazzurro ha deciso di rompere gli indugi e di provare a consegnare quanto prima a Simone Inzaghi le pedine mancanti nella rosa attuale. Se il nome giusto per l'attacco sembra essere diventato quello di Gianluca Scamacca, i prossimi rinforzi saranno Yann Sommer e Lazar Samardzic: operazioni in dirittura di arrivo, che potrebbero chiudersi già nei prossimi giorni. Sky Sport racconta gli ultimi aggiornamenti su queste due trattative.