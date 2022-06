Cds – Dumfries-Chelsea, Inter chiede 60mln. Liverpool su Barella: prezzo monstre

I gioielli dell'Inter, è risaputo, piacciono e non poco. Segno di un ottimo lavoro che va avanti da tre anni, con i calciatori che hanno aumentato esponenzialmente il proprio valore di mercato. E le big d'Europa, scrive il Corriere dello Sport, guardano attentamente: "Le voci di un interessamento del Liverpool per Barella sono le ultime venute fuori. Prima c'erano state quelle del Tottenham per Martinez e quelle del Chelsea per Dumfries. In alcuni casi si tratta di qualcosa di più rispetto a voci perché, per esempio, i Blues considerano l'esterno olandese il loro primo obiettivo per la corsia di destra e nei prossimi giorni torneranno a bussare alla porta nerazzurra.